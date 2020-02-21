Нацгвардия Украины обеспечивает безопасность эвакуированных из КНР украинцев

Премьер-министр Украины Александр Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из китайского города Ухань украинцах в связи с эпидемией нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гончарук отметил, что привезенные в санаторий в Полтавской области из КНР украинцы, а также иностранные граждане находятся в безопасности.

Премьер-министр уточнил, что за их охрану отвечает украинская Нацгвардия, а именно 300 военнослужащих, еще 100 нацгвардейцев находятся в резерве.

Также, по его словам, в регионе установлено патрулирование. Кроме того, он добавил, что эвакуированные прошли медицинское обследование, которое не выявило острых респираторных заболеваний.

Гончарук подчеркнул, что лично встретился с прилетевшими из Китая гражданами, и заключил, что ситуация находится под полным контролем правительства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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