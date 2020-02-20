Экс-помощница вице-премьера арестована по делу о взяточничестве

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Бывшая помощница заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича Анастасия... Бывшая помощница заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича Анастасия...
Бывшая помощница заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича Анастасия...
Игорь Иванко/Коммерсантъ

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева арестована по делу о получении взятки в размере 4 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу, Алексеева будет находиться в следственном изоляторе до 19 апреля 2020 года.

Отмечается, что обвиняемая просила о домашнем аресте. Свою просьбу она аргументировала тем, что у нее на иждивении находится мать, у которой диагностировано онкологическое заболевание, и ребенок-студент.

Ранее сообщалось, что бывшая помощница заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича обвиняется в получении взятки в виде туристических путевок на 4 млн рублей.

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