В украинской больнице спели гимн, узнав, что к ним не привезут людей из Уханя

Сотрудники больницы в Винниках в Львовской области исполнили гимн Украины, узнав, что к ним не доставят эвакуированных из китайского Уханя граждан. Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал Думская TV на своей странице в Facebook.

На записи видно, что сотрудники госпиталя исполняют государственный гимн в коридоре медицинского учреждения. Одна из женщин не смогла сдержать слез и на опубликованных кадрах вытирает глаза платком.

Ранее сообщалось, что на Украине протестующие перекрыли дороги, чтобы не допустить эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

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