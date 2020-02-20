Троих участников экстремистской группировки задержали в Казани
Три члена экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России)* задержаны в Казани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике Татарстан.
По данным ФСБ, задержанные организовали на территории Татарстана ячейку международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России)*.
Кроме того, они планировали совершение тяжких преступлений с целью получения средств для выезда в Сирию и присоединения к террористической организации, отметили в ведомстве.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистского сообщества».
Организация «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России) признана экстремистской и запрещена на территории России.
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