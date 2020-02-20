Купающийся в морской пене пес стал звездой интернета
Немецкая овчарка по кличке Данте, которая радостно прыгает, когда ее накрывает морской пеной, стала звездой интернета. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Instagram его владельца.
В социальной сети был опубликован ролик, где Данте купается на берегу океана в Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд. Овчарку накрывает морской пеной, а она радостно прыгает и не торопится выбираться из воды.
Стоит отметить, что это видео вызвало отклик у пользователей. Многие стали писать, что они влюбились в овчарку и им интересно узнать продолжение истории ее купания в океане.
«Эта любовь к морской пене просто невероятна», — написал один из пользователей.
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