Купающийся в морской пене пес стал звездой интернета

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Немецкая овчарка по кличке Данте, которая радостно прыгает, когда ее накрывает морской пеной, стала звездой интернета. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Instagram его владельца.

В социальной сети был опубликован ролик, где Данте купается на берегу океана в Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд. Овчарку накрывает морской пеной, а она радостно прыгает и не торопится выбираться из воды.

Стоит отметить, что это видео вызвало отклик у пользователей. Многие стали писать, что они влюбились в овчарку и им интересно узнать продолжение истории ее купания в океане.

«Эта любовь к морской пене просто невероятна», — написал один из пользователей.

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