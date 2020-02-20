Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей центрально-европейской части России ожидает ранняя весна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, выпадение снега в марте возможно, однако он все равно сойдет раньше времени.

«Понятно, что это будет ранняя весна», — добавил он.

Вильфанд отметил, что ледоход на европейских реках бывает в первой половине апреля, но так как эта зима теплая, лед тонкий, а где-то его вообще нет.

Он считает, что лед сойдет с рек рано, поэтому сильного половодья в центре России не будет.

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