В Южной Корее впервые зафиксировали смерть от коронавируса

Первый случай смерти зараженного коронавирусом был зафиксирован в Ресблике Корея. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

Отмечается, что точная причина смерти выясняется.

Кроме того, поступила информация о 22 двух новых случаев заражения, в результате чего общее количество зараженных достигло 104.

Большинство новых подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в городе Тэгу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Два чиновника из Японии заразились коронавирусом на Diamond Princess

— Два человека впервые погибли от коронавируса в Иране