В Южной Корее впервые зафиксировали смерть от коронавируса
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Первый случай смерти зараженного коронавирусом был зафиксирован в Ресблике Корея. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.
Отмечается, что точная причина смерти выясняется.
Кроме того, поступила информация о 22 двух новых случаев заражения, в результате чего общее количество зараженных достигло 104.
Большинство новых подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в городе Тэгу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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