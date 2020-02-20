Эксперт рассказал о судьбе круизного лайнера Diamond Princess

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Журналист и главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко рассказал о том, что ждет круизный лайнер Diamond Princess, который в настоящее время находится на карантине в порту японского города Иокогама.

«Корабль полностью дезинфицируют и поставят на отстой до лучших времен. Не думаю, что его отправят на слом, а переделать круизный лайнер невозможно. Во что переделать? В бараки для перевозки заключенных? Пока такой нужды нет», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт выразил уверенность, что в ближайшие месяцы лайнер не отправится в новый круиз.

«Сейчас лайнер никуда гнать не будут, ни в какие круизы он не пойдет. Накачают газом, и все бактерии там умрут», — подчеркнул Войтенко.

«Вопрос в другом. Ведь эта эпидемия, скорее всего, спровоцирует глобальную рецессию. Не исключен кризис, тем более предпосылок для этого много. Людям будет не до круизов», — заключил он.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров.

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