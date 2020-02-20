ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников почти в 20 регионах России

ФБС пресекла деятельность крупной подпольной сети поставщиков оружия, работающей почти в 20 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД России пресекли противоправную деятельность 39 граждан в 19 российских регионов.

Согласно данным ЦОС, работающие в сети злоумышленники переделывали гражданское оружие под боевое и наладили выпуск боеприпасов.

Сотрудниками ФСБ было изъято 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства – автоматы, винтовки, пулеметы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы и карабины. Также были конфискованы осколочные гранаты, взрыватели, патроны, взрывчатые вещества, приспособления для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления оружия и комплектующие.

Уточняется, что также была пресечена деятельность четырех подпольных мастерских, где изготавливали оружие и модернизировали патроны.