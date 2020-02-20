Пятеро пострадавших при крушении Ан-2 в Магадане получили переломы позвоночника

Медики осмотрели пострадавших во время жесткой посадки самолета АН-2 в Магадане и диагностировали у пятерых компрессионный перелом позвоночника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергея Чеканова.

По его словам, еще пятерых пострадавших отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Магадане при взлете упал частный самолет АН-2, принадлежащий компании «Т-Цемент», которая занимается золотодобычей. На борту находились 12 человек, в том числе два члена экипажа. Семь человек пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося следователи начали проверку. Возможными причинами происшествия считают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

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