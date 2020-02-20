Еще у двоих россиян с лайнера Diamond Princess диагностировали коронавирус

Японские врачи диагностировали заражение коронавирусом еще у двух россиян с круизного судна Diamond Princess. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Японии.

Уточняется, что в ближайшее время заразившихся россиян доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медицинская помощь.

В посольстве отметили, что течение болезни у них в настоящее время протекает без ярко выраженных симптомов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус.

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