В Тыве экс-милиционеров обвиняют в убийстве 11-летней давности

Бывший начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции Кызыла и его подчиненный обвиняются в убийстве, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления СК России по республике Тыва.

Уточняется, что 11 лет назад около автотрассы Кызыл — Эрзин были обнаружены человеческие останки с признаками сожжения.

По версии следствия, в 2008 году бывший начальник УМВД по Кызылу, находясь при исполнении должностных обязанностей, опрашивал ранее не знакомого ему местного жителя. В ходе опроса из-за возникшей личной неприязни подозреваемый с подчиненным сотрудником вывезли молодого человека на безлюдный участок местности и убили.

По данным агентства, в настоящее время оба подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение, они заключены под стражу.