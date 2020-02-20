Россиянин с лайнера Diamond Princess рассказал об обстановке на судне

Российский пассажир судна Diamond Princess Сергей Попов из Омска рассказал об обстановке на судне, пока оно находится на карантине, передает RT.

Попов отметил спокойствие соотечественников на лайнере.

По словам мужчины, у него сейчас нет проблем со здоровьем, однако он «плохо начал себя чувствовать» после того, как ему начали постоянно звонить 70-80 корреспондентов с разных СМИ и расспрашивать о заболевших.

Омич также уточнил, что изоляции на судне нет. По его словам, за карантинные дни на лайнере он «столько нагулял, сколько за год не проходил в своем городе».

Попов подчеркнул, что бояться нужно больше гриппа, а «коронавирус пройдет».

Ранее сообщалось, что две россиянки покинули борт Dimond Princess в связи с завершением двухнедельного карантина.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек.

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