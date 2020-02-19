Ученый допустил эпидемию коронавируса в России
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что Россию может накрыть в октябре 2020 года эпидемия коронавируса. Об этом пишут «Известия».
По его словам, респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью.
«Продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая, и, хотя он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах», — заявил Лукашев.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Арбидол вошел в список лекарств от коронавируса
— Китайский эксперт предположил, что коронавирус может стать хроническим