Партию в более 1,2 тонн снюса изъяли со склада в Петербурге

В Санкт-Петербурге на одном из складов сотрудниками таможенной службы было изъято более 1,2 тонн снюса. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.

Отмечается, что всего было найдено около 92 тыс. пачек снюса.

Уточняется, что большая часть найденной никотиносодержащей продукции, а именно 35 тыс. пачек, произведена в Швеции.

В таможенном управлении также рассказали, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Депутаты загсобрания Петербурга также принял законопроект о введении штрафов за продажу снюсов несовершеннолетним.

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