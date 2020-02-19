Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский признался, что подбросил наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал свою вину и дал показания против своего начальника – Игоря Ляховца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина.

По словам адвоката, Коновалов сознался, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Отмечается, что Коновалов также признает свою вину.

Коврижкин добавил, что Ляховец не признает свою вину и опровергает эти обвинения.

Адвокат считает, что Коновалов дал показания из-за оказанного на него давления со стороны следствия. При этом Ляховец на аресте заявил, что считает дело против него политически мотивированным.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

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