В Якутии ВИЧ-инфицированный мужчина получил 9 лет за изнасилование

Старший помощник руководителя СУСК по Якутии Надежда Дворецкая сообщила, что суд признал виновным ВИЧ-инфицированного мужчину, приговорив его к 9 годам колонии строгого режима за изнасилование женщины и угрозу ее заражения, передает РИА «Новости».

12 августа 2018 года мужчина и его друг познакомились в ресторане с женщиной, после чего продолжили общение дома у одного из приятелей. Когда один из них вышел в магазин за спиртным, осужденный изнасиловал гостью. Она выпрыгнула из окна со второго этажа, сломав ключицу и потеряв сознание.

Находящиеся неподалеку росгвардейцы вызвали скорую помощь, а потом задержали двоих мужчин. Было установлено, что обвиняемый знал о своем ВИЧ-статусе и был предупрежден медицинскими работниками об уголовной ответственности за умышленное заражение другого человека. Осужденный признал свою вину частично и утверждал, что интимная связь случилась по обоюдному согласию.

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