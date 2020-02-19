Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце февраля

В последние дни февраля жителей Москвы ожидает понижение температуры до -7…-5 °С в ночные часы. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, днем столбик термометра будет показывать от 0 °С до +5 °С.

Синоптик также отметила, что за 140 лет наблюдения было зафиксировано всего четыре-пять случаев подобной экстремально-теплой зимы. Она добавила, что следующий месяц всегда оказывался теплым, то есть, март также будет радовать высокими показателями. Об этом также говорит то, что снега на улицах столицы практически не осталось.

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