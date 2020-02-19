Песков прокомментировал временный запрет на въезд в РФ для граждан КНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение временного запрета на въезд в РФ для граждан КНР в связи с распространившимся в Китае коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Россия предпринимает все меры для предотвращения распространения COVID-19 в стране.

Песков отметил, что вопрос о данном запрете касается правительства, поэтому обратиться стоит туда.

«Можно лишь констатировать одно - принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране», — заявил представитель Кремля.

18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая.

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