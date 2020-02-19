В Бангкоке задержан устроивший стрельбу в ТЦ мужчина

Полиция задержала в Бангкоке мужчину, который открыл огонь по людям в торговом центре в 18 февраля, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Об этом газета Bangkok Post.

Отмечается, что жертвой инцидента стала бывшая супруга стрелка.

Злоумышленником оказался 28-летний Данусорн Нумчароен. Его задержали по обвинению в совершении предумышленного убийства, попытки убийства, в хранении огнестрельного оружия без разрешения и в ношении оружия в общественном месте без лицензии.

Стрелок признал свою вину.

Предполагается, что он убил бывшую жену из ревности.

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