Число жертв коронавируса в Китае перевалило за 2 тыс. человек
Коронавирус нового типа на территории Китая стал причиной смерти уже 2004 человек. Об этом сообщает сайт госкомитета по здравоохранению.
Согласно последним сведениям госкомитета, диагноз коронавирус COVID-19 подтвержден у 74 185 человек.
«В том числе в данный момент болеют 57 805 человек (11 977 человек находятся в тяжелом состоянии)», — указано в сообщении госкомитета.
Отмечается, что 14 376 человека сумели излечиться от вируса и были выписаны из медучреждений.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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