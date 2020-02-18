Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи. Об этом сообщает ТАСС.
«Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Уточнятся, что Бастрыкин также отдал поручение о проведении необходимых следственных действий в кратчайшие сроки, а также указала на необходимость установления причин и обстоятельств, которые поспособствовали деструктивному поведению подростков.
Ранее ФСБ пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи школьниками 2003 и 2004 годов рождения.
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