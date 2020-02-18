СК возбудил дело против подозреваемого в избиении 14-летней дочери жителя Ленобласти

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил дело в отношении местного жителя, который подозревается в избиении 14-летней дочери. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

По данным следствия, помимо нанесения побоев, несовершеннолетняя также испытывал психические страдания в связи с поведением злоупотребляющего спиртными напитками отца. Уточняется, что подросток несколько раз уходила из дома.

На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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