СК возбудил дело против подозреваемого в избиении 14-летней дочери жителя Ленобласти
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Следственный комитет по Ленинградской области возбудил дело в отношении местного жителя, который подозревается в избиении 14-летней дочери. Об этом сообщается на сайте СК.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».
По данным следствия, помимо нанесения побоев, несовершеннолетняя также испытывал психические страдания в связи с поведением злоупотребляющего спиртными напитками отца. Уточняется, что подросток несколько раз уходила из дома.
На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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