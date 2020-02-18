В Крыму хотят ввести контроль за школьниками после предотвращения терактов

Школьники в Крыму могут попасть под парламентский контроль после ситуации с задержанием двух подростков за подготовку терактов в учебных заведениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

По словам Константинова, каждому ребенку необходимо повышенное внимание и контроль со стороны взрослых, тогда многие проблемы можно будет предотвратить.

«Если ребенок вовлечен, педагог первым поймет, есть ли проблема», — сказал Константинов.

Он уточняет, что в настоящее время пагубное влияние на подростков оказывает интернет, который остается без надзора. Таким образом, возникает необходимость, по мнению Константинова, вводить парламентский контроль.

Ранее в СМИ появилась информация, что ФСБ задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.