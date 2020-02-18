Студентке угрожают отчислением за отказ носить юбку в колледже в Челябинске
Студентке одного из челябинских профессиональных колледжей угрожают отчислением за отказ носить юбку, сообщает местный портал 74.Ru со ссылкой на мать девушки.
По словам матери, форма студенток предусматривает юбку, однако из-за зимних холодов девушкам было разрешено носить брюки. Однако после того, как руководитель отделения колледжа Сергей Смородин заметил одну из девушек в брюках на линейке, он начал угрожать ей отчислением.
Мать девушки направила жалобы в Министерство образования, Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, а также в полицию, городскую администрацию и иные инстанции.
Руководитель отделения объяснил свою реакцию тем, что девушки в колледже начали носить обтягивающие брюки, что не соответствует нормам. Он утверждает, что личный конфликт со студенткой в данном случае отсутствует.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
— Двух чеченских студентов отчислили после исполнения хита Miyagi
— Директор школы рассказала о последствиях БДСМ-вечеринки для выпускников