Генпрокурор Украины опроверг слухи о своей отставке

Украинский генпрокурор Руслан Рябошапка опроверг слухи о своей отставке. Об этом сообщает «Страна.ua».

В офисе генпрокурора подчеркнули, что ни сам Рябошапка, ни его команда не собираются уходить с поста.

Сам генпрокурор назвал слухи об отставке «информационной провокацией», а также очередной атакой против реформы прокуратуры.

По его мнению, распространение подобных слухов свидетельствует о том, что члены генпрокуратуры «не удобны».

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