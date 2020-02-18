Генпрокурор Украины опроверг слухи о своей отставке
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Украинский генпрокурор Руслан Рябошапка опроверг слухи о своей отставке. Об этом сообщает «Страна.ua».
В офисе генпрокурора подчеркнули, что ни сам Рябошапка, ни его команда не собираются уходить с поста.
Сам генпрокурор назвал слухи об отставке «информационной провокацией», а также очередной атакой против реформы прокуратуры.
По его мнению, распространение подобных слухов свидетельствует о том, что члены генпрокуратуры «не удобны».
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