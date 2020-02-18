Гутерреш рассказал, что вопрос с эпидемией коронавируса контролируется

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-2019 «не выходит из-под контроля». Об этом сообщает Associated Press.

Однако он также отметил, что коронавирус при это создает «очень опасную ситуацию».

Генсек ООН добавил, что это связано с высокими рисками более масштабного распространения вируса.

Также Гутерраш указал на необходимость проявления международной солидаризации для борьбы с коронавирусом в странах, где сфера здравоохранения менее развита.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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