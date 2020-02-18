Гутерреш рассказал, что вопрос с эпидемией коронавируса контролируется

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время Петербургского международного экономического... Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время Петербургского международного экономического...
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время Петербургского международного экономического...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-2019 «не выходит из-под контроля». Об этом сообщает Associated Press.

Однако он также отметил, что коронавирус при это создает «очень опасную ситуацию».

Генсек ООН добавил, что это связано с высокими рисками более масштабного распространения вируса.

Также Гутерраш указал на необходимость проявления международной солидаризации для борьбы с коронавирусом в странах, где сфера здравоохранения менее развита.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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