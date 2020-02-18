Приговор экс-полковнику Захарченко оставили в силе
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Кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор экс-полковнику МВД России Дмитрию Захарченко, который был осужден за взяточничество. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что так судебная инстанция оставила в силе вынесенное ранее решение Пресненского районного суда и апелляционного определения Мосгорсуда.
Также были отклонены жалоба защиты, а также протест прокурора о пересмотре приговора в части оправдания по делу о получении взятки.
Уточняется, что Захарченко был приговорен к 12, 5 годам лишения свободы.
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