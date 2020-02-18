В AliExpress составили портрет жителей городов России

Аналитики торговой площадки AliExpress изучили свыше 550 млн поисковых запросов россиян и выяснили их предпочтения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В 2019 году жители столицы чаще всего покупали кроссовки, футболки с принтами, рюкзаки и поясные сумки. При этом весной чаще всего предпочтение москвичей отдавалось юбкам и боди, а летом востребованы были кеды и дождевики.

Санкт-Петербургский стиль аналитики описали следующим образом: житель города любит спортивной кэжуал, но не против романтических и сексуальных нарядов. В частности, люди часто искали чулки, корсеты и кружево.

Россияне, проживающие в Новосибирске, рассматривали теплую одежду и мотоциклетные косухи, в Нижнем Новгороде искали винтажные вещи и электронные гаджеты. Чаще всего люди из Екатеринбурга пытались найти модные товары, косметические средства и кроссовки, а в Казани — платья, купальники и сумки.

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