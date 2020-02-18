Поезд с пассажирами остановился в тоннеле на «зеленой» ветке московского метро
На Замоскворецкой линии московском метро произошел сбой в движении поездов. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.
По его словам, поезд остановился с пассажирами в туннеле между станциями «Кантемировская» и «Каширская». Источник отметил, что ему неизвестна причина остановки.
Стоит отметить, что пресс-служба метрополитена в Twitter подтвердила, что на ветке увеличены интервалы движения.
«Движение на южном участке Замоскворецкой линии вводится в график», — добавляется в Twitter.
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