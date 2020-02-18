Третье дело о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» направили в суд

Прокуратура направила в суд третье уголовное дело о крупном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимней вишни» в отношении чиновников по обвинению в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как отмечается, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко.

Согласно ведомству, Комкова и Чередниченко получили 7 млн рублей от застройщика — гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» (здание ТЦ было во владении этой фабрики) во избежание наказания за нарушения при реконструкции здания.

В марте 2014 года Комкова также получила в качестве взятки автомобиль, она должна была утвердить акт о вводе в эксплуатацию построенного без проведения технической экспертизы и разрешения на строительство многоквартирного дома в городе Междуреченске.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

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