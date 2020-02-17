К побережью Ирландии приплыл «корабль-призрак»
close
У берегов ирландского графства Корк обнаружили 77-метровый грузовой корабль MV Alta под флагом Танзании, сообщил Irishexaminer.
По словам представителя береговой охраны, такое явление довольно необычно. Корабль без экипажа, вероятнее всего, прибило к берегу из-за шторма.
Последний раз этот «корабль-призрак» видели недалеко от Африки полгода назад. В сентябре 2018 года его также заметили у Бермудских островов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кадры с кораблем-призраком у берегов Калифорнии
— Во Владивостоке горит корабль-призрак
— В США на Великих озерах засняли на видео «корабль-призрак»