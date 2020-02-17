В сеть выложили видео посадки самолета во время шторма в Лондоне

На YouTube-канале SpeedbirdTV появилось видео посадки самолета Airbus A380 компании Etihad при экстремальных погодных условиях в лондонском аэропорту Хитроу.

На кадрах видно, что из-за сильного ветра самолет сначала зависает над взлетной полосой, а затем приземляется боком.

На днях на Великобританию обрушился шторм «Дэннис». Из-за сильных дождей и ветра затопило несколько домов. Как минимум двое человек погибли.

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