Россияне стали меньше смотреть телевизор

Жители России стали меньше времени проводить за просмотром телевизионных передач, сообщили «Газете.Ru» в Роскомнадзоре.

Согласно отчету Mediascope за 2019 год, среднесуточное время просмотра телевизора постепенно сокращается. В 2017 году оно составляло 242 минуты в день, в 2018 – 230 минут, в 2019 – 220 минут. В других странах цифры уменьшаются еще быстрее.

Телевизионная аудитория по-прежнему больше по сравнению с другими медиа. В крупных городах в 2019 году 98% россиян старше четырех лет включали телевизор хотя бы раз в месяц. Отмечается, что чем старше зрители, тем больше времени они проводят у телевизора. Так, люди старше 54 лет тратили на просмотр в среднем 359 минут в день, взрослая аудитория в возрасте 35 - 54 лет — 221 минуту.

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