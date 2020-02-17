Слова протоиерея о гражданских женах и проститутках проверят на экстремизм

Юрист Екатерина Гордон подала заявление в полицию, столичное Главное следственное управление СК, а также прокуратуру, в котором просит проверить слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с бесплатными проститутками, на экстремизм. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, в высказываниях этого официального представителя РПЦ имеются признаки деяния, предусмотренного статьей 282 УК России (Возбуждение ненависти, либо вражды).

Как отмечается в тексте заявления Гордон, Смирнов публично оскорбил женщин, находящихся в гражданском браке.

Юрист уведомила, что московские прокуратура, ГСУ СК и ГУ МВД уже зарегистрировали ее заявление.

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