Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в республике

Глава Тувы Шолбан Кара-оол назвал основные причины низких показателей республики в рейтинге регионов России по качеству жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он указал, что такими причинами являются отсутствие дорожной инфраструктуры и низкая социально-экономическая освоенность территории.

Глава республики пояснил, что на это влияет развитие, как промышленности, так и всей экономики.

«Во-первых, нет железной дороги. Одно это делает любой товар, производимый в Туве, неконкурентным из-за дорогой логистики. Даже добываемый открытым способом уголь. Во-вторых, ограничена сеть автомобильных дорог с твердым покрытием», — сказал Кара-оол.

Он добавил, что из этой вытекает следующий фактор, влияющим на показатели региона.

По словам чиновника, речь идет о низкой социально-экономической освоенности территории республики.

Кара-оол уточнил, что по этому показателю регион располагается на 71-м месте в России.

Ранее республику Туву признали худшим регионом по качеству жизни.

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