В Омске отец кадета набросился на воспитателя за намек на нетрадиционную ориентацию сына

В омском кадетском корпусе мужчина стал угрожать воспитателю сына за замечание, в котором якобы содержался намек на нетрадиционную ориентацию, передает Telegram-канал «Подъем».

По информации в СМИ, 4 февраля воспитатель Иван Никанин указал двум кадетам на неподобающее поведение в строю.

«Я сказал кадетам, что они страдают ерундой. Мол, вы еще целоваться начните. Успокойтесь и нормально встаньте в строй», — сказал Никанин.

Отец одного из воспитанников возмутился такой формулировкой. По словам Никанина, мужчина стал угрожать ему пистолетом, но оружие удалось выбить из рук. Сам отец кадета Владислав Юрьев говорит, что пистолета у него не было.

Воспитатель подал заявление в МВД. В настоящее время проводится проверка.

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