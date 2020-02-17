Назвавший гражданских жен «проститутками» протоиерей заявил, что осуждал мужчин
Протоиерей Димитрий Смирнов, который сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками, заявил, что журналисты исказили его слова и он осуждал не женщин. Об этом он сказал в интервью агентству городских новостей «Москва».
Ранее Смирнов говорил, что в России женщины не понимают, что такое брак. По его словам, им не хочется говорить, что они «бесплатные проститутки», поэтому утверждают, что состоят в гражданском браке.
Однако на этот раз он отметил, что это мужчины совершают грех, когда так беспардонно относятся к женщинам.
«За их безответственность... за то, что они их бросают, из них сделали содержанок, жениться не хотят», — объяснил священнослужитель.
Он рассказал, что в его приходе в основном одни женщины.
«У нас любовь, я каждой в чем-то помогаю», — добавил Смирнов.
До этого стало известно, что протоиерей отказался принести извинения за сравнение гражданских жен с бесплатными проститутками.
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