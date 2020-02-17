МВД показало видео нападения на людей в московском храме

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Министерство внутренних дел России опубликовало видео, на котором запечатлен момент нападения на людей в православном храме Николая Чудотворца в Москве.

На кадрах видно, как мужчина в красной куртке с рюкзаком заходит в храм и ходит внутри здания. Также было показано лицо подозреваемого.

Известно, что мужчина напал на нескольких мужчин и нанес им ножевые ранения.

«Находившиеся в храме люди помешали нападавшему скрыться», — уточнили в МДВ.

Отмечается, что полиция задержала мужчину. Им оказался 26-летний ранее не судимый житель города Липецк. У него изъяли нож, перчатки и пакет с марихуаной.

В настоящее время уже заведено уголовное дело по ст. 213 УК России «Хулиганство» и ст. 116 УК страны «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий».

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