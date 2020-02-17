Сломался следовавший во Внуково аэроэкспресс

Утром в понедельник, 17 февраля, аэроэкспресс сломался по дороге в аэропорт Внуково. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы Москвы.

Уточняется, что поломка электропоезда произошла на станции Лесной городок. В связи с этим задержка других рейсов составила около часа.

Стоит отметить, что всего из-за инцидента были задержаны три аэроэкспресса, следовавшие во Внуково.

По последним данным, движение электропоездов уже восстановлено.

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