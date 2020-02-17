В РПЦ назвали «тролингом» слова Смирнова о «бесплатных проститутках»

В РПЦ прокомментировали слова главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о том, что гражданские жены являются «бесплатными проститутками». Об этом Telegram-канале рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, такое заявление Смирнова является «неудачным троллингом».

Он подчеркнул, что данные слова отражают мнение одного священника, а не всей Русской православной церкви.

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению», — написал Легойда.

Кроме того, он отметил, что в с гражданским браком, а именно зарегистрированным государством, церковь не имеет проблем. Легойда уточнил, что такие слова также недопустимы к совместной жизни без регистрации, а также добавил, что Смирнов «про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».

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