В баре рассказали об умершей во время конкурса по поеданию пирожных девушке
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Администратор московского бара Александр сказал, что умершая девушка пришла в заведение отдохнуть и не собиралась участвовать в конкурсе по поеданию пирожных, передает РИА «Новости».
По его словам, девушке стало плохо после конкурса.
«Она упала и все. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую», — заявил сотрудник бара.
Во время отдыха 23-летняя девушка победила в конкурсе по поеданию пирожных. Однако она подавилась выпечкой и задохнулась.
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