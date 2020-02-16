В баре рассказали об умершей во время конкурса по поеданию пирожных девушке

Администратор московского бара Александр сказал, что умершая девушка пришла в заведение отдохнуть и не собиралась участвовать в конкурсе по поеданию пирожных, передает РИА «Новости».

По его словам, девушке стало плохо после конкурса.

«Она упала и все. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую», — заявил сотрудник бара.

Во время отдыха 23-летняя девушка победила в конкурсе по поеданию пирожных. Однако она подавилась выпечкой и задохнулась.

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