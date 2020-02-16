В воскресенье в Москве ожидается до +2°C

В воскресенье, 16 февраля, в российской столице ожидается гололедица и температура воздуха до +2°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем и ночью столбики термометров будут показывать от 0°C до +2°C. Погода облачная с пояснениями, на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Ветер будет юго-западный, местами порывами до 15 м/c.

Давление составит 755 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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