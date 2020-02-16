Пострадавшего при стрельбе в Калининграде мальчика отпустили из больницы
Госпитализированного после стрельбы на рынке в Калининграде 13-летнего подростка отпустили из больницы. Об этом сообщил «Новый Калининград» со ссылкой на Минздрав региона.
По данным ведомства, медики оказали мальчику необходимую помощь. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Известно, что в настоящее время подросток был отправлен домой.
15 февраля на Центральном рынке в Калининграде мужчина устроил стрельбу. В результате случившегося погибли муж, беременная жена и сам стрелок. Также был ранен несовершеннолетний сын пары. В СК заявили, что причиной стрельбы стала личная неприязнь 63-летнего мужчины к своим жертвам.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
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