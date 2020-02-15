Посольство России готово оказать содействие задержанному Павленскому в Париже
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Сотрудники посольства России во Франции смогут оказать содействие задержанному в Париже российскому художнику-акционисту Петру Павленскому, если тот обратится за помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской дипмиссии.
Отмечается, что у российского диппредставительства нет контактов с Павленским.
«В случае обращение его за консульским содействием, оно, безусловно, будет оказано, как и любому другому гражданину России», — заявил источник.
Ранее сообщалось, что художник был задержан за «причинение ущерба в составе организованной банды». Полиция разыскивала Павленского со 2 января.
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