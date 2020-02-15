Стали известны подробности стрельбы в Калининграде
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Жертвами стрельбы на Центральном рынке в Калининграде стали муж и жена. Об этом сообщает РЕН.
По некоторым данным, причиной стрельбы на рынке стал конфликт, связанный с конкуренцией из-за передела мест на рынке. Как узнало СМИ, погибшая женщина была беременной.
Кроме того, в результате стрельбы пострадал их несовершеннолетний сын. Ребенок был доставлен в больницу, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
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