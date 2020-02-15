СМИ: художника Павленского арестовали в Париже

Художник-акционист Петр Павленский, который опубликовал секс-видео с французским политиком Бенджамину Гриво, был арестован в Париже днем, 15 февраля. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на близкого к расследованию источника.

Уточняется, что полиция разыскивает художника со 2 января за организацию преступной банды, поэтому он был арестован не по делу Гриво. Политик просто позволил полиции быть более бдительными.

Ранее сообщалось, что сайт Павленского с видео интимного характера с Гриво заблокировали.

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