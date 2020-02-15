Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве

Зима в Москве закончилась и не вернется. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По словам Семенова, зима закончилась — начался переход в весну.

Климатолог отметил, что морозов уже не будет.

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