Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве
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Зима в Москве закончилась и не вернется. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По словам Семенова, зима закончилась — начался переход в весну.
Климатолог отметил, что морозов уже не будет.
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