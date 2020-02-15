В Волгограде школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона

В Волгограде одиннадцатилетний мальчик получил ожоги от загоревшегося в руках сотового телефона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Уточняется, что школьник попал в больницу с травмами кистей.

По данным полиции, ребенок положил сотовый телефон в карман, а через некоторое время почувствовал, что карман нагревается. Когда мальчик вытащил телефон из кармана, телефон взорвался и загорелся в руке.