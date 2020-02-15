В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме

В Роспотребназдоре рассказали, что одним из признаков недостатка воды в организме может быть потеря аппетита. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты отметили, что вода жизненно необходима для организма как универсальный растворитель и смазывающее вещество, она помогает переносить питательные вещества и выводить продукты метаболизма.

Кроме того, вода помогает регулировать температуру тела. На ее нехватку ее в организме может повлиять недостаточное потребление, чрезмерное потоотделение, обширные ожоги, рвота или диарея.

Также температура окружающей среды, уровень физической активности, общее состояние здоровья, пол, возраст и другие факторы помогают определить, сколько человеку необходимо воды при обычных обстоятельствах.

«Ранние признаки недостатка воды включают в себя головную боль, усталость, потерю аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке», — указано в сообщении.

Отмечается, что в день взрослый человек должен употреблять воды от 2 до 4% от массы тела, ребенок - от 10 до 15 % от массы тела.